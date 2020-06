Continuano le rivoluzioni all’interno del settore giovanile della Fiorentina. Dopo l’addio dei tecnici Bigica e Fazzini presto sarà ufficializzato il divorzio anche con il capo scouting Gianluca Comotto. L’ex difensore, rientrato in società nel 2017 grazie a Corvino dopo la sua esperienza in viola da giocatore, è stato per tre anni responsabile del settore per il reclutamento dei giovani. Lo scrive La Nazione.