Commisso verso gli Stati Uniti, ma prima c’è Verona

Come riporta La Repubblica, il Presidente Rocco Commisso dopo aver preso parte alla grigliata della squadra femminile in compagnia della moglie, ed essersi congratulato con le giocatrici per la qualificazione alla prossima Champions League; questo pomeriggio seguirà Vincenzo Italiano e giocatori nella trasferta di Verona, accompagnato dal dg Ferrari. Nella giornata di martedì invece, come già comunicato Commisso tornerà negli USA a causa di impegni improrogabili.