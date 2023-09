Comincia la settimana dell’Atalanta: Gasperini recupera due pedine

Dopo tre giorni di riposo concessi alla squadra, domani riprenderanno gli allenamenti per l'Atalanta di Gasperini, che avrà due recuperi

Riprende il lavoro

Come riporta Calcioatalanta.it, sarà quindi domani il momento buono per cominciare a preparare la sfida alla Fiorentina. E per l'occasione - con seduta pomeridiana - a disposizione del tecnico ci saranno anche Mario Pasalic e Sead Kolasinac, che rientreranno subito dopo le gare di stasera con Croazia e Bosnia.