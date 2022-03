Colonnese: “Ikonè? Ha più potenzialità di Sottil e Nico. L’EL…”

L'ex difensore dell'Inter e il match di sabato: "Nerazzurri al bivio, ma anche la Fiorentina deve fare lo scatto decisivo"

"La Fiorentina contro le grandi ha sempre fatto grande prestazioni. L'Inter è in difficoltà e si trova ad un bivio, non può permettersi passi falsi. Se la Fiorentina vuol puntare all'Europa League deve giocare queste partite con personalità. I viola devono fare la corsa soprattutto sulla Roma, che ha anche l'impegno in Conference. La coppia Milenkovic-Igor? Si completano bene, Igor è migliorato molto negli anni. Quarta è un altro giocatore bravo ma questi due al momento gli sono superiori". Infine un parere su Ikonè: "Goleador si nasce, però si può sempre migliorare. Mi sembra che gli manchi un po' di cattiveria. Tra tutti però è quello che ha maggiori margini di miglioramento, più dei vari Gonzalez e Sottil".