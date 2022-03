Calendari a confronto e stato di forma: tutto sulla volata europea

Fiorentina, Atalanta, Lazio e Roma: ci aspettano dieci giornate al cardiopalma

Nell’edizione odierna del Corriere Fiorentino si dedica ampio spazio alla volata europea che dopo tanti anni vedrà protagonista anche la Fiorentina. Il primo punto che analizza il quotidiano riguarda i calendari a confronto delle squadre coinvolte. Sulla carta, per la Fiorentina, il finale si presenta come una specie di scalata all’Everest. Vista anche la difficoltà dei viola nel fare risultato contro le grandi. Il riferimento è al calendario, e ad una serie di scontri a dir poco proibitivi. (CLICCA QUA PER LEGGERLE IL CALENDARIO VIOLA) La Roma invece è attesa domenica dal derby e dovrà giocare con Sampdoria (a Marassi), Salernitana (in casa), Napoli (al San Paolo), Inter (a San Siro), Bologna (a Roma), Fiorentina (a Firenze), Venezia (all’Olimpico) e Torino, in trasferta. Più semplice il cammino dell’Atalanta: attesa da Bologna, Napoli, Sassuolo, Verona, Venezia, Salernitana, Spezia, Milan ed Empoli, più il recupero col Torino. E la Lazio? Roma, Sassuolo, Genoa, Torino, Milan, Spezia, Sampdoria, Juve e Verona. È di Sarri insomma il percorso più agevole.