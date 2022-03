Munoz ricorda: “Ero già della Fiorentina, poi mi infortunai al ginocchio”

Parla il difensore argentino, che oggi milita nell'Estudiantes: Corvino lo considerava una grande promessa, ma poi mollò il colpo

Un "quasi viola". Una delle tante storie di mercato, non andate poi a buon fine, dell'epoca recente della Fiorentina. Ezequiel Munoz , ex difensore di Palermo, Samp e Genoa, fu ad un passo dal vestire la maglia gigliata come conferma oggi in una intervista a Gianlucadimarzio.it:

"Mi aveva preso la Fiorentina prima che mi infortunassi al ginocchio (nel 2010, ndr). C’era un precontratto, ma quando sono tornato in campo non ero allo stesso livello e la Fiorentina non mi ha più voluto. Avevano tutto il diritto di annullarlo, probabilmente non hanno visto quel giocatore che avevano visto prima". Alla fine spuntò il Palermo: "Avrò sempre nel mio cuore Zamparini. Lui, Sabatini e tutti quelli che hanno contribuito al trasferimento in Italia non li dimenticherò mai. Il Palermo come il Boca in Argentina mi hanno dato la possibilità per la prima volta di giocare in Serie A e io le origini non le dimentico".