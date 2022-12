Cinquini consiglia: “Fiorentina, servono rinforzi. Tutto su Vicario”

L'ex direttore sportivo della Fiorentina Oreste Cinquini è intervenuto a Radio Bruno e ha detto: " Le parole di Pradè ? Spero che non sia la verità, perchè credo che la Fiorentina abbia bisogno di qualche accorgimento in alcuni reparti. Bisogna parlare con Italiano per poter assecondare le sue idee".

"Fiorentina, prendi Vicario"

Cinquini ha poi aggiunto: "Fossi nei viola, ad esempio, farei di tutto per prendere Vicario che può far fare il salto di qualità in porta, Terracciano è un portiere affidabile ma serve di più. Con l'Empoli si poteva chiudere già la scorsa estate, avendo anche Dragowski che poteva essere un'ottima contropartita. Anche in attacco ci sono state delle difficoltà".