Cellai (FdI): “Chiediamo chiarimenti sugli scontri di Braga”

“Chiarezza su quanto sia accaduto a Braga, in Portogallo, giovedì 16 febbraio in occasione della partita di Conference League Braga-Fiorentina. Quattro giovani sono rimasti feriti dalle pallottole di gomma sparate dalla Polizia portoghese, e in sei, dopo essere stati identificati e tratti in stato di fermo dovranno tornare in Portogallo per affrontare un processo venerdì prossimo. Crediamo che il Comune di Firenze debba richiede chiarimenti sollecitando anche l’intervento del ministero degli Esteri in merito agli scontri avvenuti, anche considerando che, dopo essere stati feriti alle gambe da molteplici proiettili, alcuni ragazzi sembrano non aver ricevuto alcuna cura a Braga, tanto da essersi dovuti recare al ritorno a Firenze a Careggi per essere operati. Ci pare molto grave. Il Sindaco ha scritto una lettera al suo omologo a Braga per stigmatizzare gli incidenti e il Consiglio Comunale può insistere per chiedere chiarimenti sull’accaduto”. Lo dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia e coordinatore cittadino del partito Jacopo Cellai, che preannuncia un atto in consiglio comunale per chiedere una presa di posizione da parte dell’amministrazione.