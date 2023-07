C’è un Renzi che lascia Firenze e l’Italia per giocare a calcio negli USA

Il trasferimento oltreoceano e gli studi

Una volta uscito dal settore giovanile dell’Udinese, Francesco Renzi ha praticamente sempre giocato in Toscana. Ha esordito in Serie C nel 2020 con la maglia della Pistoiese, poi in cerca di spazio è sceso di categoria prima con il Poggibonsi (Siena) e poi con il Prato. Una stagione questa in Serie D positiva dal punto di vista dei numeri, con 7 gol tra campionato e coppa. Dopo essersi laureato in Economia aziendale andrà a studiare oltreoceano, senza però mettere da parte il calcio. Anzi, sfruttando a pieno la connessione tra sport e libri tipica dei college americani giocherà per la squadra dell’università. A raccontarlo è l'edizione online del Corriere Fiorentino.