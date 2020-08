Cavasin: “Viola a breve tra le prime 5-6. Eder? Tutti lo vorrebbero, qualità non si dimentica”

L’ex tecnico viola Alberto Cavasin è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole: “Fiorentina? Chi passa dalla maglia viola non può non restargli dentro. Per me è stata un’avventura positiva sotto ogni punto di vista, umano e professionale. Commisso? La proprietà è entrata molto bene nel tessuto della città e dei tifosi, mi sembra molto propositiva nei programmi. Ci sono tutti gli ingredienti per entrare a breve tempo nelle prime 5-6 posizioni in campionato, non siamo lontani. Firenze non può aspettare troppo.

Iachini? Mi rivedo in lui, è un allenatore che bada al sodo e viene apprezzato dai tifosi. E’ un professionista che lavora e dà tutto quello che ha. Eder? Caratterialmente è un ragazzo che ogni giocatore vorrebbe avere. Ascolta ed è professionale, sempre disponibile. Dà tutto sul campo, anche in allenamento. Tecnicamente è bravo, parliamo di un giocatore di valore. Io l’ho allenato quando aveva 20 anni, oggi il discorso è diverso ma ha ancora tanto da spendere a livello fisico. La qualità non si dimentica”.