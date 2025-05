Caso scommesse, arresti domiciliari per cinque gestori del giro

La Guardia di Finanza di Milano ha eseguito arresti domiciliari per cinque indagati nell’ambito dell’inchiesta sulle scommesse clandestine online che ha riguardato alcuni calciatori di Serie A e non solo. Fra gli arrestati ci sono, Tommaso De Giacomo e Patrik Frizzera, ritenuti i gestori del sistema illegale, che coinvolge, come detto, anche una dozzina di calciatori di Serie A, tra cui Fagioli, Tonali, Florenzi, Perin, McKennie, Bellanova e Ricci.