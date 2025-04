Fagioli ai PM: “Mi promettevano vantaggi se avessi portato altri scommettitori”

Nell inchiesta che sta riguardando diversi calciatori relativa alle scommesse su siti illegali continuano a emergere nuovi dettagli su Nicolò Fagioli, che ha confessato ai pm: "Gli organizzatori dei siti mi avevano proposto di riconoscermi un qualche vantaggio se avessi portato altri scommettitori". In particolare, in un lancio dell'Ansa, vengono pubblicati i contenuti di alcune chat fra Tommaso de Giacomo, presunto coordinatore dei giri illegali di scommesse, e il centrocampista viola. "Bravo, catturalo ... lavora per me (...) chiaramente poi ti faccio il regalo a te", scriveva De Giacomo a Fagioli per convincerlo ad agganciare altri calciatori. Oltre a Zaniolo, Fagioli avrebbe trascinato nel giro anche Raoul Bellanova e avrebbe provato anche con Carlo Pinsoglio e Federico Gatti, con gli ultimi due che non sono indagati.