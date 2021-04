Casini: “Viola Park ok nel 2022. So che Commisso farà grandi acquisti”

“Rassicuro Commisso sull’avanzamento dei lavori del Viola Park. Stanno procedendo molto bene, la scadenza dei lavori è prevista ad agosto 2022”. Così il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini fa il punto della situazione sul futuro centro sportivo viola. “Vedremo come andrà a finire con il ricorso di Italia Nostra. Confido che per il campionato 2022/23 sia tutto pronto per ospitare tutte le squadre. La Fiorentina che verrà? Ho avuto modo di parlare con Commisso e posso dire che la campagna acquisti della prossima stagione sarà importante. L’obiettivo numero uno sarà blindare alcuni contratti a partire da Vlahovic. La Fiorentina vuole costruire una squadra importante” ha rivelato Casini a Radio Toscana.

