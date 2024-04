Casini ha deciso: “Mi candido per Firenze, sono pronto”

Il sindaco uscente di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, si candida per le elezioni amministrative per Firenze

L'attuale sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, ha annunciato sui propri canali social la candidatura per le elezioni amministrative che si terranno a Firenze per l'8 e 9 giugno. Conosciuto da molti per il grande lavoro fatto al fianco della Fiorentina per far nascere il Viola Park, ha deciso di intraprendere una nuova sfida. Queste le sue parole: