Casini a Palazzo Vecchio? Renzi lo vorrebbe vice sindaco. E la Fiorentina…

Si sta giocando una grande partita in vista delle elezioni amministrative del 2024 a Firenze. E mentre il centrodestra deve ancora presentare ufficialmente il proprio candidato, il centrosinistra è alle prese con le diverse anime che lo compone. Il PD, che ha candidato Sara Funaro, e Italia Viva, che punta su Stefania Saccardi, puntano a trovare un'intesa che in questo momento non c'è. Secondo quanto racconta Rtv38, il partito di Matteo Renzi starebbe puntando ad inserire, in caso di vittoria di coalizione, Francesco Casini, sindaco uscente di Bagno a Ripoli, come vice sindaco. In alternativa, racconta l'emittente, Renzi avrebbe pensato per lui un ruolo da assessore con delega ai rapporti (buoni) con la Fiorentina, visti i trascorsi riguardanti il Viola Park.