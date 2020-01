Fra gli obiettivi invernali della Fiorentina c’è anche Alfred Duncan, che Iachini conosce bene per i suoi trascorsi a Sassuolo e che oggi è stato costretto ad uscire anzitempo dalla sfida con il Genoa. Tuttavia, a seguito delle polemiche per gli episodi arbitrali portate avanti anche dal tecnico De Zerbi è intervenuto anche il DG Carnevali. L’uomo mercato degli emiliani ha parlato anche delle possibili trattative riguardanti il mercato invernale, ma ha chiuso a possibili addii o innesti, raffreddando anche i desideri viola:

Ogni situazione varia in base agli infortuni: abbiamo ai box diversi giocatori di valore come Chiriches, Marlon e Defrel. Se avremo difficoltà nel recuperarli interverremo, ma l’obiettivo è chiaro: non vogliamo fare né entrate né uscite.