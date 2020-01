Sassuolo, furia De Zerbi: “Rigore scandaloso, non esiste. La partita è stata condizionata”

Il Sassuolo esce sconfitto da Marassi contro il Genoa ma ha fatto parecchio discutere la direzione arbitrale di Irrati e dei suoi collaboratori. Sul banco degli imputati un rigore concesso ai rossoblu ma anche altri episodi. Ai microfoni di Sky Sport nel post-gara non le ha mandate a dire il tecnico De Zerbi:

Il rigore concesso al Genoa è scandaloso e il fallo non fischiato su Berardi c’era. Dà fastidio e perdere così è pesante, il rigore non esiste. Ci sono giocatori bravi e altri meno, così come gli arbitri: oggi Irrati è stato particolarmente sfortunato. Io sono d’accordo con il VAR e voglio capire dove sia il contatto fra Obiang e Sanabria: è difficile che io sia così netto nell’esprimere i giudizi. Il guardalinee mi ha detto ‘Siamo ineccepibili?’ Che significa? Che se uno protesta è scemo? I rigore è scandaloso, il fallo su Berardi non c’era e la partita è stata nettamente condizionata da due episodi che non esistono. L’arbitro oggi mi è sembrato abbastanza chirurgico.