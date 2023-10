Caressa: “Hanno buttato giù il vecchio Wembley e qui non si può toccare nulla”

Fabio Caressa si esprime sulla questione stadi in Italia. Mettendo in dubbio le misure del nostro paese riguardo agli impianti sportivi

Fabio Caressa in un'intervista concessa a Gainluca Gazzoli ha commentato così la situazione stadi in Italia. Argomento caldo a Firenze vista la questione del rifacimento del Franchi:

"Gli stadi sono un problema, e qui sono molto polemico. Continuiamo a dire che gli stadi non vanno abbattuti, perchè sono un bene culturale, e lo sono. Ma sono delle cose che vanno utilizzate, non sono un monumento da guardare. Le cose che si utilizzano vanno adeguate al tempo, non è più accettabile avere degli stadi degli anni 30'. Hanno buttato giù Wembley, se non lo facciamo noi, e continuiamo a dire che ci sono i vincoli, come il caso di San Siro. Ma hanno buttato giù il Maracanà"