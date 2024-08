Caos Giuntoli, le indecisioni di mercato lasciano solo Yildiz e Weah sulle fasce

La richiesta di Thiago Motta è chiara da maggio, Teum Koopmeiners. La Juve pare abbia già offerto circa 50 milioni per l'olandese, l'Atalanta chiede 60, ma probabilmente possono essere proprio i soldi risparmiati per il difensore a fare la differenza. Permane però il problema esterni che, nell'ipotetico 4-2-3-1 di Motta sono fondamentali, vedi Orsolini, Ndoye e Saelemakers a Bologna. Chiesa è fuori rosa e attualmente senza spiragli di mercato. Ciò significa, pagare un ulteriore anno di ingaggio al calciatore e perderlo a zero nella prossima estate; certo non il massimo per una società come la Juve che non ha tutta questa liquidità. Per la prima col Como dunque sulle fasce ci sono i soli Yildiz (che ha esordito in A solo nella passata stagione) e Weah adattato. Le ultime amichevoli non hanno dato grandi speranze a società e tifosi (2-0 con l'Atletico, 2-2 col Brest e sconfitta per 3-0 contro il Norimberga).