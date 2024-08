Nico-Gudmundsson destino collegato, ma per ora è tutto in stand-by

La lunga estate di Nico Gonzalez. Tra offerte, accelerate, brusche frenate e un accordo, quello con la Juventus, tutt’altro che in dirittura d’arrivo. Dopo alcuni giorni in cui sembrava che l’affare si potesse concretizzare nel giro di poche ore, lo scenario adesso pare cambiato. Una fase di stallo che avvolge anche Albert Gudmundsson. In realtà l’accordo per arrivare all’attaccante del Genoa è già stato raggiunto: 7 milioni di euro per il prestito oneroso e 18 per il riscatto che diventa obbligatorio a determinate condizioni. Accordo raggiunto anche col calciatore, che ha comunicato da settimane la sua intenzione di lasciare i rossoblu per provare una nuova avventura in viola. La cessione improvvisa di Retegui all’Atalanta, però, ha agitato il tecnico Gilardino che ha chiesto rassicurazioni alla sua società. Da qui l’indicazione di trovare prima il sostituto di Gudmundsson per poi dare il via libera alla sua cessione: Amine Harit è l’obiettivo che il Genoa sta trattando, come scrive La Repubblica.