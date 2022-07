Campo di Marte, presentato il progetto di fattibilità: come cambia il quartiere [FOTO]

Il nuovo Campo di Marte sarà un grande parco urbano attrezzato e l’intero quartiere, che avrà nel nuovo stadio Franchi la sua icona di riconoscibilità, sarà attrattivo e vivo per residenti e visitatori tutti i giorni dell’anno e non solo in occasione delle partite di calcio: è quanto prevede il progetto di riqualificazione del quartiere messo a punto da Arup e MCA – Mario Cucinella Architects. Arup è il responsabile delle strategie di sostenibilità e MCA è il progettista del masterplan del parco e dei suoi edifici integrati