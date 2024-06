Calcio storico, finale al cardiopalma: i Rossi vincono con una super rimonta

E' arrivata al termine un'altra emozionante edizione del Calcio Storico Fiorentino. I Rossi battono gli Azzurri per 8 a 7

Finisce con la vittoria dei rossi di Santa Maria Novella un'altra incredibile edizione del Calcio Storico Fiorentino. Una partita che ha visto gli Azzurri di Santa Croce avanti per tutto il tempo: fino al pareggio all'ultimo minuto disponibile dei Rossi che ha mandato la partita sul 7 pari. Poco dopo è arrivata la Golden caccia per la seconda vittoria consecutiva di Santa Maria Novella. Presente Frank Ribery, oggi in veste di Magnifico Messere, oltre che al candidato sindaco di centrodestra Eike Schmidt