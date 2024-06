FOTO VN – Ribery eletto Magnifico Messere del calcio storico fiorentino

Ribery come Magnifico Messere del calcio storico fiorentino. L'evento a Palazzo Vecchio

Verso la finale del Calcio storico fiorentino di domani, 16 giugno, in piazza Santa Croce tra gli Azzurri (S. Croce) e i Rossi (S. M. Novella), sono stati, oggi, nominati a Palazzo Vecchio i due magnifici messeri. Spicca il nome dell'ex viola Franck Ribery, che prenderà attivamente parte ad uno dei 'riti' simbolo della città di Firenze.

Ribery a Firenze

Il francese è arrivato in viola nell'agosto del 2019 nell'entusiasmo dei tifosi, ed è stato protagonista di alcuni lampi di classe nel corso delle due stagioni successive. Ottimo l'impatto con l'Italia, diventa giocatore del mese di settembre e poi giganteggia a San Siro nella vittoria 1-3 sul Milan, ma poi si fa male nella sconfitta contro il Lecce. Alla fine, 50 presenze in campionato con la Fiorentina, per un totale di 5 reti e 9 assist.