Calcio & Coronavirus: tutto quello che c’è da sapere

Spadafora: “La strada per il calcio è stretta”

Vincenzo Spadafora, ministro dello sport è intervenuto stamattina a Omnibus su La7 e ha detto: “Vedo un sentiero sempre più stretto. La Francia ha deciso di fermarsi e non è stato l’unico Paese a farlo. Si tratta di una scelta importante che potremmo anche seguire, se dovesse diventare una linea europea”. NEWS COMPLETA

———————————————————

Dybala: è ancora positivo? La Juventus non smentisce

Dopo 40 giorni Paulo Dybala non è ancora guarito dal Covid-19. La notizia di un altro tampone (il quarto) risultato positivo rimbalza dalla Spagna e non viene confermata dalla Juventus, che però allo stesso tempo non ha mai dato notizia di una negativizzazione, come invece avvenuto per Matuidi e Rugani. NEWS COMPLETA

——————————————————-

La Lega teme un nuovo rinvio degli allenamenti

I dirigenti della Lega Serie A vorrebbero interloquire direttamente col Premier Conte piuttosto che con il Ministro Spadafora. Le principali questioni: quali modalità per riprendere? Gli allenamenti andranno effettuati in solitaria o a piccoli gruppi? Riprendere ad allenarsi per poi non giocare sarebbe un danno ancora più grande. NEWS COMPLETA