Giallo in Bundesliga: giocatore del Lipsia (ieri a segno) aveva il Coronavirus ed è stato nascosto

In Germania si continua a giocare, la seconda giornata di Bundesliha ha dato spettacolo raccogliendo ben 32 gol (CLICCA QUA PER TUTTI I RISULTATI DELLA GIORNATA). Spicca senza dubbio la manita del Lipsia in casa del Mainz caratterizzata da una tripletta di un devastante Timo Werner (SCHEDA), sempre più in ottica Inter. La partita del Lipsia ha suscitato però più di un dibattito visto che è stata l’occasione per il ritorno al gol dell’esterno d’attacco Marcel Sabitzer. Le polemiche, riportate dal Corriere dello Sport, riguarderebbero una quarantena misteriosa alla quale l’austriaco si è sottoposto, tenuta comunque segreta dai suoi dirigenti. La società tedesca non ha voluto commentare il motivo del suo stop, ma è emerso che il giocatore è risultato positivo al Coronavirus nella prima serie di test, a fine aprile. L’esterno, quindi, su prescrizione del medico comunale, ha dovuto trascorrere due settimane di isolamento domestico anche se fino ieri a differenza della comunicazione delle positività in casa Colonia (CLICCA QUA), nulla era trapelato.