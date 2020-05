Bundesliga: tre positivi nel Colonia. Doppio tampone ad ogni giocatore prima della ripresa degli allenamenti

Come riporta Gazzetta.it, durante i controlli programmati per tentare di riprendere la Bundesliga, tre persone del Colonia sono risultate positive al Coronavirus. Lo ha annunciato in serata il club tedesco, spiegando che i tre sono asintomatici e che resteranno in quarantena per 2 settimane. Gli allenamenti potrebbero comunque proseguire seguendo le misure antivirus messe in atto dall’inizio di aprile. Per evitare la diffusione del virus, il ministero del Lavoro ha chiesto l’esecuzione di due tamponi su ciascun giocatore prima di poter cominciare gli allenamenti, che per la maggior parte delle squadre dovrebbero iniziare la prossima settimana.