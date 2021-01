Cairo: “Si è giocato pochissimo. Rigore? Noi puniti per un episodio meno palese…”

Al termine della partita di ieri sera tra Torino e Fiorentina, il presidente del club granata, Urbano Cairo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti. Uno dei temi principali è stato il contatto tra Dragowski e Lukic nel primo tempo (La moviola della gara), che secondo il presidente andava sanzionato. Queste le sue parole (riportate da ToroNews.net)

È stata una partita in cui si è giocato poco nel secondo tempo. Però a Benevento ci hanno dato contro un calcio di rigore e qui per una cosa anche peggiore non ce lo danno… La palla era ancora in gioco, questa è un’aggravante. È stato un episodio ancora più palese di quello di Benevento. Non voglio attaccarmi a queste cose, ma tutto fa… Se mi aspettavo di più in nove contro undici? Ripeto, si è giocato pochissimo. Hanno trovato quel gol, siamo stati un po’ polli.