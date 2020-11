Dopo la presa di posizione della Federcalcio dell’Uruguay (LEGGI), anche il c.t. serbo Ljubisa Tumbakovic si è espresso sulla questione convocati in relazione all’emergenza Coronavirus. Queste le sue parole: “Abbiamo avuto problemi con paesi hanno una loro legge che non consente a un giocatore di venire. C’è un problema simile a Firenze. Siamo in costante contatto, ci aspettiamo che Milenkovic e Vlahovic siano con la squadra entro la fine della giornata”.