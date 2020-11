Martinez Quarta: volo privato per l’Argentina se tampone è negativo

L’Argentina è pronta a far di tutto per mettere a disposizione del ct Scaloni Lucas Martinez Quarta. Il difensore viola, bloccato dall’Asl Toscana nella bolla viola dopo la positività riscontrata da Callejon, potrà volare verso il Sudamerica grazie alla Federazione: qualora il suo tampone oggi risulterà negativo – come scrive da Buenos Aires Olè – l’AFA si starebbe muovendo per organizzare un volo privato per farlo giocare con l’Albiceleste. Il tutto però passerà dalla volontà dell’Asl, che può negare all’ex River la possibilità di aggregarsi alla sua Nazionale.

NAZIONALI, FIORENTINA IN BOLLA? L’ASL BLOCCA TUTTI