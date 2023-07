Buffon verso l’addio al calcio. Vuole restare vicino alla famiglia

Gigi Buffon sta seriamente pensando all'addio. A quarantacinque anni, dopo infinite riflessioni, è pronto al grande passo. Come riporta Gazzetta.it, Non c'è l'Arabia Saudita nel suo futuro, neppure l'ipotesi di un'esperienza negli Stati Uniti. Il portiere ex Juventus ha capito che è arrivato il momento di vivere un'altra esistenza, magari lontana dai campi di calcio e più vicino alla famiglia, ai quattro figli, alla moglie, agli affetti e alle amicizie di sempre. La decisione finale non è ancora stata presa, qualche giorno in più per ponderare bene tutti i dettagli è necessario. Buffon ha un contratto che lo lega al Parma fino al 2024, ma la rescissione, dato il rapporto con il presidente Kyle Krause e con tutta la città, non sarebbe certo un problema.