Buffon: “Fiorentina in difficoltà, vincere per non avere rimpianti”

Al termine della sfida al Tardini che ha visto la Juventus annichilire il Parma con un netto 4-0, il portiere bianconero, Gianluigi Buffon, ha parlato dei prossimi obiettivi. La partita con la Fiorentina infatti sarà tra soli due giorni, fischio d’inizio martedì alle 20:45.

Questa col Parma era una partita da fare nostra in ogni modo perché ora abbiamo la Fiorentina, che è in difficoltà. Dobbiamo vincere anche quella, perchè poi ci saranno gli scontri diretti. E per avere meno rimpianti possibili è meglio arrivarci belli appaiati e non staccati