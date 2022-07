Bucciantini: “L’ambizione viola è la migliore notizia. Lo Celso da prendere”

"Mi fa piacere che Sottil abbia grandi aspettative su se stesso, se facesse davvero 10 gol sarebbe una svolta per la Fiorentina. Non so se accadrà, ma mi fa piacere che lo dica. La notizia importante di questo ritiro è che questa squadra vuole crescere e non si nasconde nel puntare a grandi obiettivi. Cosa che nel calcio è molto raro. La Champions? Fare 74/75 punti non sarà semplice, ma vedo solo 3 squadre fuori portata per la Fiorentina. Poi dipende anche dal mercato, spero che arrivi questa mezzala forte di cui tanto si parla. Lo Celso sarebbe un profilo perfetto, ha conosciuto i grandi palcoscenici, gioca in Nazionale, ha il gol nel dna, potrebbe far fare un bel salto alla Fiorentina".