Bucchioni: “Della Valle da rivalutare. Sarri e Commisso non sono compatibili”

Enzo Bucchioni è stato ospite della trasmissione A pranzo con il Pentasport in onda su Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni sulla Fiorentina e non solo:

Sono cinque anni che la Fiorentina è fuori dall’Europa League e due che lotta per non retrocedere, la storia della Fiorentina non lo merita. Aspettiamo Commisso per capire quali sono i suoi piani per il progetto sportivo. Toto allenatore? Sarri vorrebbe massima autonomia di gestione sul piano tecnico, inconciliabile con un presidente come Rocco. Serve un allenatore ben definito e capace di sopportare le pressioni per un progetto a lungo termine. Servirà soprattutto chiarezza. Sulla gestione precedente? I Della Valle dovranno essere rivalutati, hanno fatto anni di grandissimo calcio e abbiamo visto grandi giocatori a Firenze. Per ripartire adesso serviranno almeno 2-3 anni. Gli ultimi due anni della Fiorentina sono stati negativi soprattutto per la scelta dell’allenatore. Pradè? Ha sbagliato alcuni giocatori, in una situazione come questa però vanno messi in discussione tutti, Commisso compreso. Penso però che sia un controsenso scegliere prima il tecnico del DS.

Possibile caduta del Fair Play Finanziario? La Fiorentina a causa dei bassi fatturati non ha mai potuto investire grosse cifre. Perché persone ricche come Commisso non possono investire se lo vogliono? L’UEFA credo andrà in questa direzione nel futuro.