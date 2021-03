Addio al Fair Play Finanziario? UEFA al lavoro, cambi in vista

Dopo 10 anni, il Fair Play Finanziario come lo conosciamo potrebbe essere accantonato. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, domani l’UEFA discuterà in una videoconferenza un nuovo sistema di regole per il calcio continentale che parte dall’idea di passare dallo ”spendere quanto si incassa” a ”spendere il necessario senza sprechi”. Un’idea nata dalla crisi economico-sanitaria, per ridurre gli eccessi in stipendi e commissioni ad agenti. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella dell’introduzione di un salary cap per garantire la conformità ai regolamenti europei in cui si compra un giocatore e si versa una percentuale da distribuire al sistema. Inoltre, le sanzioni sportive potrebbero essere ridotte in favore di maggiori sanzioni economiche. Le discussioni coi club saranno aperte, mentre si pensa di cominciare ad introdurre gradualmente il nuovo sistema a partire dal 2022.