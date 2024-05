Brugge, con la Fiorentina tra i pali Mignolet? L’ex Liverpool: “Sogniamo un trofeo”

"Peccato per il gol subito, al mio rientro avrei voluto mantenere la porta inviolata. Ma vi ricordo che se Nordin (Jackers, ndr) non si fosse fermato non avrei giocato neppure contro l'Anversa". Con queste parole Simon Mignolet ha commentato al portale belga voetbalkrant.com il proprio ritorno trai pali del Brugge. Dopo la sconfitta di Firenze, infatti, è stato l'ex Liverpool a scendere in campo come estremo difensore in campionato, a causa di un problema fisico accusato dal portiere visto a Firenze. "Il Brugge ha due ottimi portieri, Jackers ed io andiamo d'accordo e sogniamo di festeggiare insieme la vittoria di un trofeo", ha concluso Mignolet.