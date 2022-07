Brovarone: “Commisso? Vorrei ci portasse dove ci spetta”

"La viola è partita per ultima nella rigenerazione dell'ambiente, ma è anche l'unica che lotta al momento per un'ambizione vera. L'unico punto interrogativo è relativo a Rocco Commisso"

"La viola è partita per ultima nella rigenerazione dell'ambiente, ma è anche l'unica che lotta al momento per un'ambizione vera. L'unico punto interrogativo è relativo a Rocco Commisso. Cosa pensa Rocco veramente al terzo anno compiuto, quello in cui è emerso ufficialmente che lo stadio non lo fa? Vorrei capire se alla fine di tutto lui si è fermato a causa delle infrastrutture o meno. Se alla base di tutto c'erano quei progetti. Io penso che si siano passati dei momenti complessi, in cui le responsabilità sono state date a pochi. Mi piacerebbe che Rocco finalmente ci portasse dove ci spetta"