Brovarone: “Jovic? Italiano ha parlato con Ancelotti…”

"A me piace quando Italiano si incattivisce. Sono momenti questi in cui le strigliate sono importanti, perché bisogna farsi trovare pronti. È importante dare sensazioni di disciplina ai nuovi, soprattutto rispetto ad alcuni giocatori. Soprattutto i più giovani è bene cercare di stanarli rispetto al rifugio che si sono costruiti. Jovic ad esempio ogni tanto il fornello lo spenge e va infuocato a volte. Per me è quello che ha le doti migliori calcisticamente ma non c'è nulla di garantito. Sicuramente Italiano ha parlato con Ancelotti prima del suo arrivo. Penso che quella su Jovic sia un'operazione studiatissima. Mi piace tutto di questa situazione e spero che piaccia soprattutto a lui, perché è stato messo nelle condizioni ideali per poter far bene. Sicuramente ha un contendente davanti. Italiano farà bene le sue valutazioni"