Brescia, domani amichevole con l’Udinese in vista della Fiorentina. Assenze pesanti tra i convocati

Il Brescia si appresta a ritornare in campo, lunedì infatti le rondinelle saranno ospiti della Fiorentina nella prima partita ufficiale dopo lo stop forzato a causa della pandemia di Covid19. Intanto domani i lombardi riassaggeranno il campo in amichevole contro l’Udinese alla Dacia Arenza (ore 18:30). Assente ovviamente Balotelli, così come i centrali difensivi Cistana e Chancellor. Ecco la lista di convocati:

1 Joronen

2 Sabelli

3 Mateju

4 Tonali

5 Gastaldello

6 Ndoj

7 Spalek

8 Zmrhal

9 Donnarumma

11 Torregrossa

16 Ghezzi

18 Ayé

19 Mangraviti

22 Alfonso

23 Skrabb

24 Viviani

25 Bisoli

26 Martella

27 Dessena

28 Romulo C.

29 Semprini

31 Bjarnason

32 Papetti

