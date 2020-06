Brescia, quanti assenti: difesa lombarda da reinventare, Diego Lopez è nei guai

Su La Nazione trovano spazio anche le vicende che coinvolgono il Brescia, avversario della Fiorentina alla ripresa del campionato (CLICCA QUI per consultare il calendario viola). Diego Lopez deve reinventare quasi tutta la difesa: fuori il lungodegente Cistana, così come viaggia spedito verso il forfait anche Chancellor. Non va molto meglio in attacco dove oltre all’assenza cronica di Balotelli, pure Torregrossa non è in condizioni ottimali e in questa fase di ripresa degli allenamenti ha sempre lavorato a parte, anche se la sensazione è che alla fine Lopez farà di tutto per recuperarlo. Le buone notizie in casa lombarda arrivano da Mateju, recuperato a pieno: probabilmente in difesa sarà chiamato ad agire nel 4-3-1-2 in coppia con il giovanissimo Papetti, prodotto del settore giovanile classe 2002.