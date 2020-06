Brescia, contro Fiorentina e Genoa il tutto per tutto. Se andrà male inizierà la programmazione per la B

Ultimo in classifica a nove punti dalla salvezza, il Brescia vive un momento davvero complicato. La squadra di Lopez, pur falcidiata dagli infortuni (LEGGI QUI), si giocherà il tutto per tutto contro Fiorentina e Genoa. Se i risultati che arriveranno non saranno quelli sperati, il club comincerà già a programmare il prossimo campionato di Serie B con un mese di anticipo rispetto alla concorrenza. Lo scrive il Corriere di Brescia.