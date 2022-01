“Vlahovic? Alla Fiorentina conviene portarlo a scadenza. Se ha ambizione…”

L'esperto dirigente: "Se hai bisogno di denaro lo cedi subito, se pensi in grande ti conviene tenerlo. Andare in Champions ti fa svoltare"

Il futuro di Vlahovic e la gestione da parte della Fiorentina è diventato un tema di rilevanza nazionale. Il club viola ha fatto chiaramente capire di essere disposta a cedere l'attaccante già da subito , in caso di offerte importanti, per monetizzare al massimo senza arrivare a ridosso della scadenza di contratto. Ma secondo Ariedo Braida , storico uomo mercato del Milan e attuale dirigente della Cremonese, alla Fiorentina potrebbe convenire anche tenere Vlahovic fino allo svincolo. Queste le sue parole a Sportitalia:

"Vlahovic è fuori categoria, ormai si è consacrato. È il migliore attaccante in Italia con Osimhen. Cessione? Dipende dagli obiettivi della società. Se punta ad andare in Champions, allora può pensare anche di tenerselo. Un giocatore di questo livello lo perdi per denaro se hai bisogno di denaro, sennò ti tieni il giocatore. Se mi porta in Champions League mi può andare bene anche a perderlo a zero: il denaro è importante, ma anche il prestigio lo è e far crescere il progetto. Dipende dagli obiettivi e dalle ambizioni che si hanno".