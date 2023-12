Borys in orbita Fiorentina? Lui ha idee chiare: “Sogno Barcellona e Pallone d’Oro”

Karol Borys, 17enne centrocampista dello Slask Wroclaw (la squadra della città che in Italia conosciamo come Breslavia, è nel mirino della Fiorentina, come confermato dal padre che ha detto di avere in programma una visita al Viola Park. Lui, dal canto suo, guarda anche oltre, perché, interpellato in patria circa quali fossero i propri sogni, ha risposto: "Quando si tratta dei miei sogni più grandi, il trasferimento al Barcellona e la vittoria del Pallone d'Oro". Se non altro, è sicuramente un ragazzo ambizioso!