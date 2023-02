Bocci: “Mercato non sufficiente, con attenuanti. Amrabat deve scusarsi”

"Mercato sufficiente? No, perchè manca un centravanti. E' anche vero che fare un'operazione importante a gennaio non era semplice, ad esempio su Zapata avevo dei dubbi. Il caso Amrabat è un problema strutturale del calcio e che riguarda anche altre squadre. Non va bene che lui sia andato a Barcellona il giorno dopo la partita col Torino per probabilmente concordare la strategia vista ieri. Una manovra spericolata sia dal Barcellona che dal giocatore che adesso diventa difficile da gestire e intanto salta una gara fondamentale per la stagione, dopo aver rovinato la vigilia. Amrabat deve chiedere scusa ai compagni e alla società, e mi aspetto che i dirigenti intervengano per risolvere il problema senza lasciare tutto in mano all'allenatore".