Bocci: “La classifica non è la priorità del club. Se sbagli 4-5 gare è finita”

Il giornalista del Corsera: "La Fiorentina ha fatto capire che la classifica non è la priorità. Anche i giocatori lo sentono"

"Non ho mai visto una squadra ambiziosa, cedere il suo miglior giocatore a gennaio. Sono cose che può fare un club che non ha ambizioni. La società ha mandato un segnale chiaro che la classifica non è la tua priorità. Come lo pensa il tifoso, magari lo pensa anche l'allenatore e qualche giocatore. Anche perchè se avevi ambizione, con i 70 incassati potevi andare a prendere Scamacca a 40. Per me potevano vendere Vlahovic l'estate scorsa oppure la prossima estate, certamente non a gennaio. Il problema è che ora se tu perdi un mese e sbagli 4-5 partite, la stagione è finita. Italiano? Con la Lazio molte cose non mi hanno convinto. Ma ci dobbiamo aggrappare a lui, che deve trovare la quadratura più in fretta possibile. Non credo però che cambierà niente sul piano tattico". L'ALTRA CAMPANA: "IN FUTURO I GIOCATORI SCEGLIERANNO FIRENZE"