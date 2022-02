Sentite Marianella: “In futuro i giocatori sceglieranno la Fiorentina”

Il giornalista di Sky esalta il progetto della Fiorentina: "C'è la volontà di crescere e non avere altri casi Vlahovic"

"Capisco la delusione della tifoseria per Vlahovic ma credo che la Fiorentina abbia fatto quello che poteva e forse anche di più, rifiutando l'offerta dell'Atletico Madrid in estate. Io vedo una volontà generale di fare un passo decisivo, per far sì che tra due-tre anni non ci siano più casi Vlahovic: in futuro i giocatori sceglieranno di rinnovare con la Fiorentina, perché credono nel progetto" ha detto il giornalista a Radio Bruno.