Boateng, di necessità virtù: la grande occasione del n°10 e la strana coppia che può funzionare

Per qualcuno quella contro l’Inter è stata la sua miglior prestazione in maglia viola. E forse, al di là delle facili battute, è proprio così. Più per esclusione che per altro, stessa logica che stasera permetterà a Kevin Prince-Boateng di partire nuovamente dall’inizio: con Chiesa e Ribery out per infortunio e Pedro ritenuto ancora non pronto, Montella potrà puntare solo su lui e Vlahovic in attacco. Una bella chance per il ghanese, che fino ad ora ha seminato molti più dubbi che certezze a Firenze, raccogliendo tante perplessità.

Da ingenui pensare di aver acquistato a prezzo di saldo il campione visto al Milan per due stagioni. Sarebbe bastato il Boateng di Sassuolo, o di Francoforte, onesto jolly d’attacco da utilizzare all’occorrenza. E invece l’età, unita ai sei mesi di semi-inattività a Barcellona, sembra pesare come un macigno. Eppure trentatré anni (il prossimo 6 marzo) non sono poi così tanti nel calcio di oggi, ma evidentemente non tutti i giocatori scavallano i 30 allo stesso modo.

Il problema, poi, è anche tattico, perché Boateng solo soletto là davanti fa una fatica tremenda. Per questo giocare con Vlahovic al fianco potrebbe aiutare. Non solo lui, ma anche il serbo. Uno avrebbe una spalla d’esperienza con cui dialogare, l’altro una prima punta giovane e potente che lo sgraverebbe da una parte del lavoro atletico che si chiede al reparto avanzato. Funzionerà contro la Roma? I dubbi sul rendimento di Boateng restano, ma fare di necessità virtù non è impossibile.