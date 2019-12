Probabile formazione: Benassi al posto di Badelj, Boateng con Vlahovic

E’ il giorno di Fiorentina-Roma, in programma alle 20.45 all’Artemio Franchi. La squadra viola vuole dare continuità al pareggio conquistato contro l’Inter e finire bene l’anno per trascorrere al meglio le feste natalizie.

Montella dovrà fare a meno degli infortunati Chiesa e Ribery, assenze pesanti. I quotidiani non hanno dubbi né sul modulo, né sugli uomini. Sarà 3-5-3 con: Dragowski in porta, Caceres, Pezzella e Milenkovic in difesa, Dalbert a sinistra, Benassi al posto di Badelj, Pulgar e Castrovilli a centrocampo, Lirola a destra, in attacco Vlahovic e Boateng.