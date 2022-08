Betis – Fiorentina: i viola in ritardo di condizione

I viola cedono al Betis lanciando segnali non rassicuranti

Redazione VN

Il Corriere dello Sport scrive oggi dell'ultima amichevole estiva della Fiorentina prima dell'inizio degli impegni ufficiali stagionali, con i viola che ieri sera hanno perso 3-1 allo stadio Benito Villamarin contro il Betis Siviglia degli ex Pezzella e Joaquin.

La partita

Il match, finito 3-1 per gli andalusi, ha visto la Fiorentina reggere per circa trenta minuti prima che Juanmi e Iglesias indirizzassero la partita in favore dei padroni di casa, alla loro prima vittoria in questo precampionato. A poco è servita, infatti, poi la rete di testa di Jovic dato che in seguito ci ha pensato Miranda su punizione a stabilire il definitivo 3-1 (Gollini non esente da colpe nell'occasione).

Il ritardo di condizione

Mister Italiano non può essere contento dopo aver rimandato ancora una volta l'appuntamento con i veri progressi estivi della squadra, ancora in evidente ritardo di condizione. Meno di trenta minuti di buon gioco, il gol di Jovic ed uno annullato ad Ikone non possono bastare, infatti, a una settimana dall'inizio del campionato ed a undici giorni dal primo impegno europeo.

I problemi davanti

Quello che preoccupa, soprattutto, sono i difetti manifestati nel corso della scorsa stagione, oltre che nei primi impegni di questa preparazione estiva: le occasioni che creano gli esterni e le punte viola non vengono concretizzate a dovere, e ad ogni impegno quasi 3-4 occasioni vengono gettate alle ortiche per un mix di sfortuna ed imprecisione.

I problemi dietro

Anche il reparto arretrato non è esente da colpe, e la coppia Milenkovic-Igor ha rischiato di capitolare in più occasioni. In particolare, tutta la retroguardia viola è apparsa in debito di ossigeno, un chiaro segnale che, specialmente in questa fase, il reparto non può certo essere indebolito con partenze importanti.