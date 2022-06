Bernardeschi non trova squadra: anche il Napoli lo molla

Si sta rivelando più complicato del previsto il post Juventus di Federico Bernardeschi. A qualche settimana dall'annuncio del suo addio, in scadenza di contratto, l'ex Fiorentina è ancora senza squadra. E soprattutto ha ben poche offerte sul piatto. A lui si era interessato il Napoli, per ammissione dello stesso De Laurentiis, ma stando alle ultime indiscrezioni gli azzurri hanno mollato il colpo, almeno per ora. Il suo procuratore sta sondando molti club ma finora non sono arrivate proposte concrete. Le ultime stagioni deludenti e una richiesta di ingaggio alta (non troppo inferiore ai 4 milioni che guadagnava a Torino) hanno allontanato anche Milan e Roma, che avevano fatto timidi sondaggi. L'ex viola deve aspettare e sperare che arrivi la chiamata giusta.