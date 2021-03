Bellinazzo: “UEFA ha fallito. Penalizzati club importanti come la Fiorentina”

Il giornalista Marco Bellinazzo de Il Sole 24 Ore è stato ospite ai microfoni di Lady Radio. Bellinazzo ha commentato la questione diritti tv ed alcune dinamiche UEFA come il Fair Play Finanziario:

L’offerta DAZN-TIM da 840 milioni è difficile da contrastare. Sky non si aspettava un tale sforzo. Per poter seguire il campionato sarà necessario avere una connessione internet veloce. Dovranno essere comunque chiarite alcune informazioni per quelle zone con una copertura internet più bassa.

Commisso e i diritti negli USA? Rocco ha giocato un ruolo fondamentale nel passaggio alla CBS. L’interesse per la Serie A si è riacceso anche Oltreoceano.

La caduta del Fair Play Finanziario è legata alla pandemia. Una decisione ufficiale arriverà entro fine anno, penso che non si farà più attenzione ai bilanci passati. Verrà presa in considerazione la salute economica delle società e la possibilità di far quadrare investimenti, spese e ricavi. La crescita diventa sostenibile così. Il modello di Champions degli ultimi dieci anni ha ridotto lo spazio per i campionati più importanti. Si è dato spazio per squadre di leghe minori lasciando fuori club di campionati maggiori. La Fiorentina arrivò quarta in due anni nei quali il quarto posto non garantiva la Champions. Questo è il fallimento dell’ultima riforma UEFA.